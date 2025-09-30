¡Ö230Ëü±ß¤°¤é¤¤¡×»Ø¸¶è½Çµ¡¡¹âµéÏÓ»þ·×¹ØÆþ¤òÊó¹ð¤Ë¶ÃØ³¤ÎÀ¼¡Ä¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¸º¾¯¤â¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶ÈÇä¾å40²¯±ßÄ¶¤¨¤ÎÀä¹¥Ä´
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¤¬¡¢9·î26Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¡¼¥Õ¡õ¥¢¡¼¥Ú¥ë¡×¡Ê°Ê²¼¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¡Ë¤Ç¤Î¹ØÆþÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡õ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¾Ò²ð¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢»Ø¸¶¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£AKB48»þÂå¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¿¼¤¤¾®ÅèÍÛºÚ¤«¤é¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë»þ·×¤òÏÓ¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÃÍÃÊ¸À¤¦¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¤Î¤Ç¤¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤¿¤·¤«230Ëü±ß¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í½¸¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È»÷¹ç¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÎÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡¢Æ°²è¸åÈ¾¤Ç¤Ï¸åÆü¡¢¥ô¥¡¥ó¥¯¥ê¤Ç¥Ô¥¢¥¹¤ò2ÅÀ¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ô·Êµ¤ÎÉ¤¯¤Æ¤µ¤¤¤³¤¦¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡Õ¡Ô¤µ¤Ã¤·¡¼¤Û¤ó¤ÈÆ´¤ì²á¤®¤ë¡¢»Å»ö´èÄ¥¤ë¡ª¡Õ¤ÈÀä»¿¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ë²÷¤Ê¹ØÆþÊó¹ð¤Ë¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤í¡¢Á´À¹´ü¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤«¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤á¤Ã¤¤ê¸º¤Ã¤¿»Ø¸¶¡£X¤Ç¤â¡Ô»Ø¸¶è½Çµ¡¢¤³¤ÎÆÃÈÖ¤Çµ×¤·¿¶¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½Ð¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤Ê¡Õ¡Ô»Ø¸¶è½Çµ¤½¤¦¸À¤¨¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Õ¤Èµ¤¤Ë¤«¤±¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÎÈà½÷¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ç¤«¤Ê¤ê²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢2022Ç¯º¢¤Ë¤Ï8ËÜ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Øº£Ìë¤¯¤é¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØÄË²÷TV ¥¹¥«¥Ã¤È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤ÎÈÖÁÈ¤¬Â³¡¹¤È½ªÎ»¡£¸½ºß¤Ï¡Øºä¾å¡õ»Ø¸¶¤Î¤Ä¤Ö¤ì¤Ê¤¤Å¹¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÄ¶ÌµÅ¨¥¯¥é¥¹¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î3ËÜ¤Ë¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»Ø¸¶¤µ¤ó¤¬Í¾Íµ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤é¼ýÆþ¤ÎÃì¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ø¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«¥é¥³¥ó¤ä¥³¥¹¥á¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë3ÁÈ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤â½çÄ´¤Ë¼ý±×¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2024Ç¯12·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ø¥Ê¥«¥¤¤ÎÁë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø100¡ó¤Î¤¦¤Á6¡ó¤¬¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ù¤À¤È¹ðÇò¡£¥«¥é¥³¥ó¤ÎÇä¾å¤Ï2Ç¯¤ÇÌó30²¯±ß¡¢¥³¥¹¥á¤ÏÌó11.5²¯±ß¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ê¤é¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼Ï¢Â³¹ØÆþ¤È¤¤¤¦±©¿¶¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢º£¤äÂç¶â¤ò²Ô¤°¼Â¶È²È¤ËÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£