Motorzチャンネル今回の動画で、旅系YouTuberのカムラフウフが登場。オステリア車中泊仕様キャンピングカーで、ソーラー充電の実力を実地検証するとともに、「車の冷蔵庫をつけっぱなしにして、ソーラー充電だけでバッテリーはどれくらいもつのか？」という多くのキャンパーが気になるテーマに挑戦した。 冒頭、「冷蔵庫ってさ、やっぱり置きっぱなしじゃない？基本的に」と語