外壁が崩れてむき出しになった階段、内壁の至る所にスプレーで書かれた落書き――。千葉県東金市にある廃ホテルがネット上で「心霊スポット」と話題になり、肝試しに訪れる若者が後を絶たない。不法侵入にあたる可能性があるほか、近隣住民から騒音やごみのポイ捨てなどの苦情が相次いで寄せられ、問題となっている。県警は「絶対に行かないでほしい」と注意喚起し、見回りを強化するなどしている。（吉持稀紘）「（廃虚に）男