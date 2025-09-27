ニューストップ > 芸能ニュース > 音楽ニュース > ロックバンド・SHISHAMO 来年6月のライブをもって活動終了 歌手・アーティスト エンタメ・芸能ニュース オリコン ロックバンド・SHISHAMO 来年6月のライブをもって活動終了 2025年9月27日 20時3分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと SHISHAMOが27日、公式サイトに「大切なお知らせ」を掲載した 来年6月に開催するワンマンライブをもって活動を終了すると発表 「一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう」と呼びかけた ◆SHISHAMO、2026年6月のライブをもって活動終了 SHISHAMOから大切なお知らせ shishamo.biz 記事を読む おすすめ記事 4人組ロックバンド、無期限でのライブ活動休止を発表 ボーカルが理由も説明「全力でライブに臨めない」 2025年9月27日 16時50分 佐野海舟が左足ミドルで衝撃のブンデス初ゴール＆圧巻の初アシスト！３得点関与の大暴れ！マインツは10人でアウクスブルクに４−１大勝、待望の今季初勝利 2025年9月21日 0時29分 船木誠勝、ＵＷＦ移籍を「迷わず行けよ」で送り出してくれた「猪木さんに感謝」デビュー４０周年大会で右肩を脱臼させられた黒潮にリベンジ 2025年9月21日 18時3分 万博の最終日イベント「ありがとうと旅立ちの祭典」伝統のまつりやライブで感動のフィナーレを！優先観覧のキャンペーンも 2025年9月22日 0時30分 プレミア最新順位が「はちゃめちゃ」 唯一の5連勝、昇格組が善戦…「入れ替わり激しい」 2025年9月22日 11時40分