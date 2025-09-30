ニューストップ > IT 経済ニュース > 伊勢丹新宿本店を支える謎イベント「丹青会」の裏事情を解説 高橋茂雄 富裕層 ウイスキー プラチナ YouTube 時事ニュース livedoor ECHOES 伊勢丹新宿本店を支える謎イベント「丹青会」の裏事情を解説 2025年9月30日 10時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 業績絶好調の伊勢丹新宿本店を支える「丹青会」を元TV局員が動画で解説 優良顧客をターゲットにした年2回開催の特別なイベントが「丹青会」だそう 一般客は入場できず、年間購入額が300万円以上の顧客のみ参加できるという 記事を読む おすすめ記事 【母・森昌子の“育児方法”に疑問視】マイファスHiroが「家庭料理に飢えていた」発言…語られてきた「兄弟でも敬語」「1歳児を正座」のスパルタ教育 2025年9月30日 6時0分 同僚に排泄物を食べさせたうえ陰部を感電させて...大阪で起きた「鬼畜リンチ事件」のエグすぎる全貌 2025年9月29日 8時0分 《人気番組「激レアさん」打ち切りの真相》後釜MCは堂本光一＆加藤シゲアキ…大抜擢の裏で“旧ジャニーズ関与”の巨額プロジェクトが動いていた 2025年9月30日 7時0分 「10年以上セックスレス」の不倫夫が“いきなり甘えてきた理由”がクズすぎる！ 妻と娘の“痛快な決断”とは？ 2025年9月29日 15時44分 【速報】三笠宮家の当主に彬子さま 信子さまは新たな宮家「三笠宮寛仁親王妃家」の当主に 皇室経済会議がお二方の独立生計認める 2025年9月30日 11時30分