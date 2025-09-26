ダノンジャパンは、「ダノン ビオ 脂肪燃焼ヨーグルトドリンク」に新たにお腹の調子を整える機能を加えリニューアル発売。スーパーマーケット向けは9月15日、コンビニ向けは9月29日から全国で順次出荷する。同商品は、脂肪燃焼を高める希少糖「アルロース」を配合し、日常生活での脂肪燃焼を40％高める機能性表示食品として今年7月に発売。今回、ダノン独自の高生存ビフィズス菌BE80菌による「お腹の調子を整える」機能を追加し、