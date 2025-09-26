「ビオ」脂肪燃焼ヨーグルト 整腸機能も追加し全国発売 ダノンジャパン

ダノンジャパンは、「ダノン ビオ 脂肪燃焼ヨーグルトドリンク」に新たにお腹の調子を整える機能を加えリニューアル発売。スーパーマーケット向けは9月15日、コンビニ向けは9月29日から全国で順次出荷する。

同商品は、脂肪燃焼を高める希少糖「アルロース」を配合し、日常生活での脂肪燃焼を40％高める機能性表示食品として今年7月に発売。

今回、ダノン独自の高生存ビフィズス菌BE80菌による「お腹の調子を整える」機能を追加し、脂肪燃焼と整腸の両機能を備えたヨーグルトドリンクに進化した。

フレーバーはプレーンとブルーベリーの2種類。容量は100gで、低カロリー・脂肪ゼロ。

同社の消費者調査ではダイエットや整腸に関心を持つ層が多く、今回の機能追加で幅広い健康ニーズに対応できるとみている。

11月30日まで「ダノン ビオ 8日間チャレンジ」キャンペーンを実施。対象商品購入のレシートで応募すると、2個購入で抽選で888人にJCBギフト5000円分、4個購入で88人に1万円分を贈呈。さらに、4個購入で満足できなかった場合は300円相当を返金する。