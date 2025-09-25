障がい者を対象にした就職面接会が、9月25日に徳島市で開かれ、企業や自治体など41団体と、障がいのある約100人が、マッチングを進めました。25日、徳島市のホテルで開かれた、障がい者の就職面接会には、雇用者側から民間企業と地方公共団体あわせて41団体が、求職者側は約100人が参加してマッチングを進めていました。（小松島市・人事担当）「（募集を）構えても、なかなか人が集まっていただけないので、こういった場を設けて