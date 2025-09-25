【ニューヨーク共同】米紙ウォールストリート・ジャーナル電子版は24日、運航中の旅客機内に有害な煙が流入する例があったとして、米デルタ航空が欧州航空機大手エアバス社の主力小型機「A320」シリーズで自社が管理する約300機の大半で、補助動力装置（APU）の交換を行ったと報じた。APUは推進用の主力エンジンと異なり、圧縮空気や電力などを供給するための小型エンジン。デルタ航空では主力エンジンからの排気を吸入する