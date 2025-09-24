ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 秋田・仙北市の国道46号線で、軽乗用車とクマの衝突事故が発生 時事ニュース 交通事故 秋田県 クマ（動物） ABS秋田放送 秋田・仙北市の国道46号線で、軽乗用車とクマの衝突事故が発生 2025年9月24日 10時14分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 秋田県仙北市の国道46号で23日夜、軽乗用車とクマが衝突した 車を運転していた40代女性にけがはなかった クマは体長約1メートルで、その後、北の方向へ逃げていったという 記事を読む おすすめ記事 内田理央が激白 数年前に体調崩し「50％の確率で死」宣告 「風邪だと思って病院行ったら…」転機語る 2025年9月23日 22時52分 バカリズム「バブアピール」女子を「生理的にダメなんです」一刀両断…名脚本産む観察眼に視聴者共感 2025年9月23日 18時0分 「どこまでズレまくってるんだろう」48歳女性シンガー “子ども食堂でケーキ”が物議の茂木前幹事長を痛烈批判 2025年9月23日 18時55分 YOASOBI、連ドラ初主題歌決定も “激変姿” に困惑の声…“ゴリゴリタトゥー” で「テレビ復帰」に垂れ込む暗雲 2025年9月23日 18時50分 「態度が生意気だったのでボコボコにした」女子高校生が面識のない10代女性を駅に呼び出して暴行した疑いで逮捕…被害女性は難聴など全治6カ月の重傷 新潟 2025年9月17日 22時0分