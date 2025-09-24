「もっと話を聞くよ」コインパーキングにタクシーを止めたドライバーは、こう言って運転席から女性客を振り返った。運転手はさらに後部座席に移動。犯行に及んだとされる――。９月17日、警視庁竹ノ塚署は不同意性交の疑いで埼玉県草加市に住む中村政和容疑者（72）を逮捕した。中村容疑者はタクシーの運転手。東京都足立区内のコインパーキングで、20代の女性客Ａさんへ性的暴行を働いたとされる。「逮捕容疑の事件は５月15日の深