トゲナシトゲアリが、2026年2月から全国6会場をめぐるライブツアー『トゲナシトゲアリ Zepp Tour 2026 “拍動の未来”』を開催。また、映画『ガールズバンドクライ』完全新作映画制作など5つの新情報が発表された。 （関連：トゲナシトゲアリ×ダイヤモンドダスト、高め合う2バンドが激突した『ガールズバンドクライ』2周年記念ライブ） 同情報は、本日9月23日日本武道館にて開催の『トゲナシトゲアリ LIV