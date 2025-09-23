ごみ清掃員としても働くお笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（49）が23日、自身のXを更新。滝沢は「ホチキスは古紙のリサイクルにおいて、付いていても問題がない」と指摘。実際にホチキスの針の箱の裏に「ホチキス針は古紙の再生紙工程で支障ありません」と注意書きされている写真を投稿した。「面倒だから可燃にしようとか思わずに、このまま古紙の日に出していただけると嬉しいです！」と呼びかけた。