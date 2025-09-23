2025年バロンドールの授賞式が現地９月22日にパリで開催された。男子はパリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマンヌ・デンベレが初受賞し、女子はバルセロナのスペイン女子代表MFアイタナ・ボンマティが“３連覇”を果たした。2018年に新設された女子バロンドールで、ボンマティは23年、24年にも選ばれており、３度目の受賞は史上最多だ。英公共放送『BBC』によれば、歴史に名を残した27歳は「本当なの？ 信じられないわ。