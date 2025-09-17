組織の経営・マネジメントに詳しい小笹芳央氏は、昨今議論されている「ジョブ型雇用（職務に対して報酬を決める働き方）」が日本に根付くのは難しいと指摘する。日本では「メンバーシップ型雇用」と呼ばれる、業務内容や勤務地などを無限定に雇用契約を結ぶ雇用システムがメインで、解雇法制の厳しさや降格人事が難しいという事情があるからだ。 〈図で見る関係性〉生物学的レイヤーと社会的レイヤーは違う &#