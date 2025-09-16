【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MISIAが、名曲をスペシャルバンドと共に生演奏のジャズアレンジで披露する『MISIA SOULJAZZ FUNK CITY』を、9月15日に東京・NHKホールにて開催した。 ■MISIAはゴールドの煌びやかな仮面をつけた衣装で登場 MISIAの比類なきボーカルをジャズの名手たちと共に堪能するスペシャルなプログラム『MISIA SOUL JAZZ』は、2017年にスタートして以来、ファンに愛され続