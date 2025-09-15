大分県の日出生台演習場で行われている日米共同訓練が15日、報道関係者に公開されました。 【写真を見る】日米共同訓練、対戦車ミサイル「ジャベリン」実弾射撃を公開大分・日出生台演習場 1万9000人が参加し、過去最大規模となった今回の日米共同訓練「レゾリュート・ドラゴン」は9月11日から実施されています。 日出生台演習場では15日、実弾射撃訓練が報道関係者に公開されました。訓練にはアメリカ海兵隊や陸上自衛