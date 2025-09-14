タレントで女優のローラが、9月13日にオフィシャルInstagramを更新。農作業姿の写真とともに次のように綴った。《8月の終わりは、もちきび狩りついに暑ーい夏を乗り越えて頑張ったもちきび達》《農家さんが私に、『種は記憶をするんだよ。厳しい環境で育った種はさらに強い種になっているかもしれないね!』って言ってくれて、その言葉が頭にずっと残っているんだ》《これからもちきび達を干して、乾燥させて、脱穀という流れが始