販売店に集まる声とは？2025年4月11日、トヨタは進化型「GRヤリス」を世界初公開し、同年5月6日から発売しました。この進化型では走行性能や装備を磨き上げ、サーキット志向のドライバーから日常でスポーツ走行を楽しみたいユーザーまで、幅広い層に向けて存在感を強めています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ最新「“4WD”スポーツカー」です！（27枚）その仕様に、販売店にも多くの反響があつまっているといいます