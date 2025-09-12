破壊された家の屋根の上で活動する消防士ら＝10日、ポーランド東部（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、ロシア無人機によるポーランド領空侵犯は「ミスだったかもしれない」と述べ、故意ではなかった可能性があるとして直接批判しなかった。