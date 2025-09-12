◆イースタン・リーグ巨人３―１オイシックス（１１日・Ｇタウン）巨人の育成ドラフト６位・竹下徠空（らいあ）内野手（１８）が１１日、２軍公式戦デビューを初づくしで飾った。イースタン・オイシックス戦（Ｇタウン）に３軍から参加。６回無死一塁で代打起用されると、２ストライクから中前安打を放って初打席初安打をマークした。続く７回２死一、二塁では左前へ決勝打を放ち、初打点。２安打１打点でチームの１１連勝に貢