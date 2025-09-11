暴力団が手軽な犯罪に手を染めている短く刈り込まれた頭髪。両腕には手首までびっしりと刺青が彫られており、それをまるで誇示するように風を切って歩く。コロナ感染、風邪感染防止のために装着しているマスクも、わざわざ口の下までずらし顔を全て晒して睨みを利かせる男──。９月６日、警視庁新宿署から送検のために出てきた男は、極東会暴力団組員の浅賀浩太容疑者（31）だ。東京・新宿区のチケットショップに、偽の商品券約