「国際親善試合、日本代表−米国代表」（９日、コロンバス）日本代表のスタメンが発表され、ＤＦ長友佑都（３８）＝ＦＣ東京＝らが先発。６日のメキシコ戦から先発総入れ替えとなった。森保監督は「（代表での）経験値の低い選手たちが試合に出るし、一緒に合わせたことがない選手がハイレベルな試合の中で組むことになる」と先発の大幅入れ替えを明言していた。世界ランキング１７位の日本は同１５位の米国と通算２勝１敗。