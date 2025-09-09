大谷の13度目の登板は未定「まだ答えを見つけ出していない」ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が8日（日本時間9日）、本拠地でのロッキーズ戦前に取材に応じ、大谷翔平投手について「いつ投げるか我々はまだ答えを見つけ出していない」と次回登板日が決まっていないことについて言及した。大谷の前回登板は5日（同6日）の敵地・ロッキーズ戦。先発予定だったグラスノーが背中の張りを訴えたため急遽登板し、3回2/3を3安打無失