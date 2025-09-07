»³ËÜÍ³¿­¤¬9²ó2»à¤Þ¤Ç¥Î¡¼¥Î¡¼¤â¡ÄÄ¾¸å¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 4¡¼3 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¦¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËÊüÁ÷ÀÊ¤âÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤Ë3-4¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Ï9²ó2»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¥½¥í¤òÍá¤Ó¹ßÈÄ¡£Ä¾¸å¤Ëµß±ç¿Ø¤¬Êø²õ¡£ÃÏ¸µÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤âÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£»³ËÜ¤Ï°ÂÄê