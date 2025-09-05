ÅìµþÅÅÎÏ´ÉÆâ¤ÇÄäÅÅ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÅÎÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸á¸å4»þÈ¾¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢ÀéÍÕ¡¢ÀÅ²¬¡¢¿ÀÆàÀî¡¢»³Íü¤Î¤ª¤è¤½1070¸®¤Ç¡¢ÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¢§ÀéÍÕ¤¬¤ª¤è¤½420¸®¡¢¢§ÀÅ²¬¤¬¤ª¤è¤½310¸®¡¢¢§¿ÀÆàÀî¤¬¤ª¤è¤½200¸®¡¢¢§»³Íü¤¬¤ª¤è¤½130¸®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢5ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂæÉ÷15¹æ¤¬ºÇÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶É½êÅª¤ÊÂç±«¤äÆÍÉ÷Èï³²¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£