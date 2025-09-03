【その他の画像・動画等を元記事で観る】 西野カナの最新ツアー『西野カナ Fall In Love With You Again Tour 2025』より、さいたまスーパーアリーナでの追加公演がWOWOWにて9月6日19時より独占放送・配信される。 ■西野カナ7ヵ月連続特集スタート！ 各地ソールドアウトの大反響を受けての本公演では、最新ミニアルバム『Love Again』からの楽曲に加え、彼女の代名詞とも言える共感度の高