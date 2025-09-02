日本テレビの水卜麻美アナウンサー（３８）が１日放送の情報番組「ＺＩＰ！」（平日５時５０分）に出演し、ＳＮＳがザワついた。８月３０〜３１日放送の「２４時間テレビ」終了から約９時間しかたっていない?鬼スケジュール?だったからだ。水卜アナは１日放送の「ＺＩＰ！」冒頭で笑顔を見せ「『２４時間テレビ』でステキな瞬間がたくさんあったので、朝から（それを）共有したいとの思いが（両番組で）司会を務める者としてあ