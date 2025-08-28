川崎重工業が船舶用エンジンの燃費性能データを改ざんしていた問題で、同社が建造する海上自衛隊の潜水艦でもデータを改ざんしていた疑いがあることが、政府関係者への取材でわかった。同社が今月上旬、防衛省に伝えていたという。政府関係者によると、同社が船舶用エンジンについて範囲を広げて調べる中で、潜水艦のディーゼルエンジンでも燃料消費率に関する改ざんの疑いがあるので詳しく調べるとの連絡があったという。海自