６日前引けの日経平均株価は前営業日比２０６５円８６銭高の４万７８３５円３６銭と大幅続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１５億７１３９万株、売買代金概算は４兆９６５億円。値上がり銘柄数は１３９６、対して値下がり銘柄数は１９７、変わらずは２３銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場はリスクオンの流れが一気に加速する格好となった。４日の自民党総裁選では大方の予想を覆し高市早苗氏が勝利し、女性初の自