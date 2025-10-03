３日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続伸。前日の米株式市場が上昇したことが追い風となり、半導体などハイテク株が買われ、日経平均株価は最高値を更新した。 大引けの日経平均株価は前日比８３２円７７銭高の４万５７６９円５０銭。プライム市場の売買高概算は２３億１０万株。売買代金概算は５兆２０７７億円となった。値上がり銘柄数は１２４１と全体の約７６％、値下がり銘柄数は３２０、変わらずは５５銘柄だった