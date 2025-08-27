8月実施予定も新潟空港を拠点とし、2024年に運航を開始した地域航空会社のトキエアの旅客機が、9月9日に佐渡空港へと飛来予定です。佐渡空港は現在、定期便の運航はありません。【写真】え…公民館？ これが「佐渡空港のターミナルビル」ビックリな姿ですトキエアは現在新潟〜札幌丘珠、中部、神戸、仙台の4路線を運航。さらに将来的に佐渡空港への就航を計画しており、これが同社の目玉路線となる予定です。今回のフライトは