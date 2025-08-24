チェルシーの生え抜き出身MFは去就が注目されている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーに所属する19歳のU-19イングランド代表MFタイリック・ジョージにローマ行きの可能性が浮上しているという。チェルシーの下部組織出身であるジョージは現在19歳と同クラブが誇る若き逸材。23-24シーズンのエヴァートン戦でトップチームの公式戦に初めてベンチ入りを果たしたジョージだが、昨季はプレミアリー