ローマ、チェルシーの生え抜き出身19歳MFジョージ獲得を検討か 強化狙う左WGの選択肢として浮上
チェルシーの生え抜き出身MFは去就が注目されている。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーに所属する19歳のU-19イングランド代表MFタイリック・ジョージにローマ行きの可能性が浮上しているという。
チェルシーの下部組織出身であるジョージは現在19歳と同クラブが誇る若き逸材。23-24シーズンのエヴァートン戦でトップチームの公式戦に初めてベンチ入りを果たしたジョージだが、昨季はプレミアリーグ8試合に出場しており、UEFAチャンピオンズリーグ出場権をかけたフラム戦では値千金の同点ゴールを挙げるなど1ゴール1アシストと活躍。UEFAカンファレンスリーグでは12試合で1ゴール2アシストと優勝に貢献し、19歳ながらもトップチームで出場機会を得ていた。
チェルシーの生え抜き出身選手として今季もトップチームでの活躍が期待されているジョージだが、果たして出場機会確保のため移籍を決意するのだろうか。
追いついたチェルシー— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) April 20, 2025
途中出場の19歳ジョージが
プレミアリーグ初ゴール
プレミアリーグ 第33節 #フラム v #チェルシー
https://t.co/IQcfgHPywb pic.twitter.com/gHDreP7SDW