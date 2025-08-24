チェルシーの生え抜き出身MFは去就が注目されている。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、チェルシーに所属する19歳のU-19イングランド代表MFタイリック・ジョージにローマ行きの可能性が浮上しているという。



チェルシーの下部組織出身であるジョージは現在19歳と同クラブが誇る若き逸材。23-24シーズンのエヴァートン戦でトップチームの公式戦に初めてベンチ入りを果たしたジョージだが、昨季はプレミアリーグ8試合に出場しており、UEFAチャンピオンズリーグ出場権をかけたフラム戦では値千金の同点ゴールを挙げるなど1ゴール1アシストと活躍。UEFAカンファレンスリーグでは12試合で1ゴール2アシストと優勝に貢献し、19歳ながらもトップチームで出場機会を得ていた。





そんなジョージにローマが興味。同氏によると、今夏の移籍市場で左WGの補強に動いているローマはマンチェスター・ユナイテッドのジェイドン・サンチョ獲得に失敗した場合、ジョージの獲得に動くとのこと。ジョージにはライプツィヒやプレミアリーグ複数クラブも興味を示しているため、争奪戦が予想されるという。チェルシーの生え抜き出身選手として今季もトップチームでの活躍が期待されているジョージだが、果たして出場機会確保のため移籍を決意するのだろうか。