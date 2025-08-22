22日、ソウルの韓国大統領府で開いた会議で発言する李在明大統領（聯合＝共同）韓国の李在明大統領が23日に就任後初めて来日し、石破茂首相との会談に臨む。6月にカナダで初会談して以来の対面で、日韓首脳が互いの国を往来する「シャトル外交」を再開。李氏は24日からの訪米と、トランプ大統領との会談を控え、日米韓連携を固める姿勢をアピールする。韓国大統領が就任後、同盟国の米国より先に日本を訪れるのは異例。韓国大