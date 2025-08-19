8月14日、北海道・知床半島の羅臼岳（標高1661メートル）を登山中だった20代の男性がヒグマに襲われた。世界有数のヒグマの生息地とも言われる知床だが、夏場、日本百名山の一つである羅臼岳は登山客で賑わう。実際、その日も登山道には40〜50人がいたという。なぜそんなところにヒグマが出没したのか。＊＊＊【実際の写真】玄関前が赤く染まり、血痕が…「地獄絵図」だった北海道ヒグマ襲撃事件の現場北海道東部の斜里町