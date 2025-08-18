１８日の東京株式市場は終始堅調な地合いとなり、日経平均株価は連日で最高値を更新。４万３０００円台後半まで上値を伸ばした。 大引けの日経平均株価は前営業日比３３６円００銭高の４万３７１４円３１銭と続伸。プライム市場の売買高概算は２１億８８万株、売買代金概算は５兆２８億円。値上がり銘柄数は１１３０、対して値下がり銘柄数は４４３、変わらずは４８銘柄だった。 きょうの東京市場はリスク選好の地合い