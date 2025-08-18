〜2025年「生成AIに関するアンケート」調査〜幅広いビジネスシーンで注目される生成AIだが、その活用を推進している企業は25.2％（6,645社中、1,679社）にとどまることがわかった。一方、半数の50.9％（同3,388社）は、生成AIに対する方針を決めていない。AI活用の推進は、大企業43.3％（597社中、259社）、中小企業23.4％（6,048社中、1,420社）で、積極的に活用に取り組む大企業と、導入に逡巡する中小企業の違いも浮き彫りに