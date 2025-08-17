Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÇUFC¥Õ¥é¥¤µé15°Ì¤ÎÄ«ÁÒ³¤¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¡ÖUFC319¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥«ー¥É¤ÇÆ±µé11°Ì¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£2²ó4Ê¬39ÉÃ¤Ç¥®¥í¥Á¥ó¥Á¥çー¥¯¤Ç°ìËÜÉé¤±¤·¤¿¡£Ä«ÁÒ¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿UFC¥Ç¥Ó¥åーÀï¡¢¸½²¦¼Ô¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÂ³¤­2Ï¢ÇÔ¡£¤³¤ÎÇÔÀï¤Ä¤¤¤Æ¡¢RIZIN¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÁí¹ç³ÊÆ®²È¤é¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ê¤É¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£