撮り鉄が天皇皇后両陛下の「お召し列車」撮影に殺到…駅が厳戒態勢に
2025年8月16日 11時15分
ざっくり言うと
皇族の専用車両「お召し列車」が運航されたと、NEWSポストセブンが報じた
一目見ようと、東京駅のホームには多くの愛好家たちが詰めかけたという
ホームの様子がSNSに投稿され、物議を醸していると大手紙皇室担当記者