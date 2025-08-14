ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 辻希美、第5子の名前巡り家族が大紛糾 次男の名前では断念した候補も 辻希美 杉浦太陽 希空 エンタメ・芸能ニュース キラキラネーム・DQNネーム 女性自身 辻希美、第5子の名前巡り家族が大紛糾 次男の名前では断念した候補も 2025年8月14日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 辻希美の第5子の名前を巡り、家族が紛糾していると「女性自身」が報じた 辻夫妻が提案するキラキラネーム寄りの名前に、子ども達が反対しているそう 次男誕生時には「悟空（ごくう）」が候補に挙がるも、やめたようだと知人 記事を読む おすすめ記事 《借金で10年間消息不明の息子も》ビッグダディが明かす“4男5女と三つ子”の子供たちの現在「メイドカフェ店員」「コンビニ店長」「3児の母」番組終了から12年 2025年8月13日 17時59分 「田久保の圧勝だな」伊東市百条委員会“19.2秒”の新情報も、低レベルな議会に市民失望 2025年8月13日 15時0分 「気持ち悪くなる」あのちゃんのCMに“健康被害”を訴える人が続出、攻めすぎ演出に「止めて」 2025年8月13日 18時35分 道重さゆみ（36）が「嫌いだったよ、あなたのこと」と宣言したのは…伝説と呼ばれた「プラチナ期」モーニング娘。で異彩を放ったワケ〈芸能界を引退〉 2025年8月14日 6時10分 「これ公式が載せてるの？」農水省職員の1日の労働時間に批判殺到「悲しい気持ちになりました…」「22時退勤か」 2025年8月13日 19時25分