この物語は、2人の姉妹の母である作者Ai(@mayai260)さんが新婚時代に遭遇したエピソード。Aiさん夫婦が契約している月極駐車場に、週2回も訪問マッサージの車が駐車されるようになってしまいました。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『非常識な奴と戦った話』第30話をごらんください。 マッサージは隣人が呼んでいたもので、団地の駐車場を勝手に又貸ししていたのです。使っていない時間帯と