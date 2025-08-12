記録的な大雨に襲われた熊本県内では、浸水被害を受けた人たちが自宅や店などの片付けを進めています。 【写真を見る】大雨から一夜明け... 熊本県内は浸水被害の片付け本格化 記者「こちらは氾濫したとみられる井芹川です。付近の住人は、一夜明け、朝から泥かきなど、片付けに追われています」 午前9時時点の気温が28℃となった熊本市中央区では、近くの井芹川から溢れたとみられる水で被害を受けた住民たちが、片付けに追わ