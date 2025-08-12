食楽web 田町駅直結のデザインホテル『プルマン東京田町』のラウンジ＆バー『JUNCTION（ジャンクション）』では、2025年8月31日（日）までの期間限定で、「トロピカルサマーアフタヌーンティー」を開催中です。 桃やスイカ、マンゴーなど夏の果実をふんだんに使いながらも、アート性に富んだビジュアルが魅力のティーセット。マンゴーのガトーバスクやライムタルト