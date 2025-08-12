長期休暇シーズンに突入し、旅行や里帰りなど、「新幹線」に乗る機会もあるかもしれない。さまざまな人が乗り合わせるだけに、車内ではお互いに配慮することが重要だ。飲酒や撮影は、車内のルールとして禁止されてはいないものの、無遠慮に振る舞えばトラブルになりかねない。◆自分の席なのに「どいて」と言われた乗客の違和感夏季休暇中の新幹線。隣に座った若い女性の「推し活」が、思わぬ展開を見せた。窓側の席に座ってい