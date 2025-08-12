美容エディター界きっての「コスメの目利き」との呼び声の高い森山和子さんが、毎月のお題に合わせて、製品への溢れ出る愛とともに令和の新名品を紹介するビューティ連載。第37回は、まだまだ暑い夏にもお役立ちなキレイをキープ出来るアイテムをご紹介。酷暑の夏を華麗に乗り切る、“落ちない”推しコスメみなさん、暑中お見舞い申し上げます。7月更新の予定がずれてしまいまして、気付けば8月になってしまいましたが、いかがお過