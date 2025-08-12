新潟県警本部11日午後7時50分ごろ、新潟県胎内市西本町のJR羽越線の踏切で、女性が秋田発新潟行きの特急列車にはねられ、死亡した。新発田署によると、女性は新潟市に住む県警の10代警察官で、死因や詳しい状況を調べる。乗客乗員計約140人にけがはなかった。現場はJR中条駅の北東約400メートル。