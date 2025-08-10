１０日午前６時５０分頃、鹿児島県姶良（あいら）市蒲生町の土砂崩れで倒壊した住宅の中から、女性１人が心肺停止状態で見つかった。県警姶良署は、行方がわからなくなっている住人の３０歳代女性の可能性が高いとみて調べている。土砂崩れは８日午前４時４５分頃発生。これまでに住宅から２人が救助され、同署などが女性を捜索していた。