気象台は、午後6時32分に、大雨警報（土砂災害）を新見市、真庭市に発表しました。 【写真を見る】【大雨警報】岡山県・新見市、真庭市に発表 10日18:32時点 北部では、11日未明から11日昼前まで土砂災害に警戒してください。 【警報（発表中）と予報値】■新見市□大雨警報【発表】・土砂災害11日未明から11日昼前にかけて警戒■真庭市□大雨警報【発表】・土砂災害11日未明から11日昼前にかけて警戒