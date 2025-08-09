8日夜に地元出発も…天候不良や渋滞で260人が試合開始時に到着できず第107回全国高校野球選手権は9日、第5日目第2試合で明秀日立（茨城）と聖隷クリストファー（静岡）が対戦した。しかし3年ぶりの甲子園となった明秀日立のスタンドには空席が……。応援団約260人が渋滞に巻き込まれて試合開始に間に合わないというハプニングに襲われていた。8日夜に地元を出発した応援団だが、天候不良のため出発が遅れた。さらに高速道路の